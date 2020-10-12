Баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс" в 17-й раз стали чемпионами НБА

Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" одолел "Майами" в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом сезона-2019/20. В истории "Лейкерс" это уже 17-й чемпионский титул, калифорнийская команда сравнялась по этому показателю с рекордсменом - "Бостоном".

В шестом матче финальной серии был зафиксирован счет 106:93 (28:20, 36:16, 23:22, 19:35) в пользу баскетболистов из Лос-Анджелеса. Самыми результативными в составе победителей стали оформивший трипл-дабл Леброн Джеймс (28 очков, 14 подборов, 10 передач) и Энтони Дэвис (19 очков). У "Майми" выделялся Бэм Адебайо (25 очков).

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Лейкерс".

В предыдущий раз калифорнийцы выигрывали титул в 2010 году и на протяжении шести последних сезонов вообще не пробивались в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

35-летний форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс в четвертый раз в карьере признан самым ценным игроком финальной серии. По количеству титулов MVP впереди только Майкл Джордан (6). Джеймс провел 260-й матч в рамках плей-офф НБА. По этому показателю он вышел на чистое первое место в истории, обойдя Дерека Фишера.

Сезон-2019/20 НБА был возобновлен 31 июля после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте. Все матчи прошли в спорткомплексе на территории Disney World во Флориде.