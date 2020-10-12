СКА-Нева Ларионов-младший выступал за петербургскую "СКА-Неву", в составе которой провел два матча в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ)

СКА-Нева

Китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" заключил пробный контракт с сыном двукратного олимпийского чемпиона по хоккею и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова - Игорем Ларионовым-младшим.

Отмечается, что 22-летний форвард прибыл в Москву и уже в понедельник готов сыграть в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Спартаком".

Нападающий родился в Детройте и начинал карьеру в Северной Америке. Он выступал за клубы "Квебек", "Уинсор Спитфайрз", "Маскегон" и "Мэдисон Кэпиталс", однако клубы НХЛ не задрафтовали его, а Ларионов не смог закрепиться в местных лигах. Летом форвард перебрался в Россию, прибыв в лагерь развития СКА и в ноябре подписал соглашение с армейцами до конца сезона.

Всего нападающий провел две встречи в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) за "СКА-Неву" против петербургского "Динамо" и красноярского "Сокола", не отметившись результативными действиями. Его показатель полезности составил "-4".

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов-старший зимой после завершения чемпионата мира в Чехии раскритиковал российские лиги. Он заявил, что в КХЛ засилье ветеранов и средних иностранцев, а в ВХЛ и МХЛ царит страшная коррупция. По мнению двукратного олимпийского чемпиона, нужно больше доверять молодым игрокам.