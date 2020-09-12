FussSergei / DepositPhotos Приведен в исполнение смертный приговор в отношении 27-летнего иранского борца греко-римского стиля Навида Афкари

FussSergei / DepositPhotos

Приведен в исполнение смертный приговор в отношении 27-летнего иранского борца греко-римского стиля Навида Афкари, который многократно становился чемпиона страны. Его братья, Вахид и Хабиб, также находившиеся на скамье подсудимых, получили по 74 удара плетью, а также 54 и 27 лет лишения свободы соответственно, сообщает ВВС.

Навида обвинили в том, что он организовал группу противников иранского режима, убил охранника, активно участвовал в демонстрациях сразу в нескольких городах страны и оскорбил верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Чемпион и его братья пытались обжаловать приговор, но их апелляции отклонили.

Обвиняемые сообщали о пытках, которыми правоохранительные органы пытались добиться признания, но это не было принято во внимание.

Ходатайство Навида Афкари о пересмотре приговора также было отклонено Верховным судом. Его родители написали письмо главе судебной власти Эбрагиму Раиси, в котором отметили, что признания были получены под пытками, и попросили вмешаться в дело.

В защиту спортсмена выступали президент США Дональд Трамп и глава UFC Дэйна Уайт, а международная организация Amnesty International опубликовала обращение к иранским властям с требованием немедленно раскрыть судьбу и местонахождение Афкари, которому угрожала опасность для жизни.