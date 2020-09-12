Pixabay.com На стадионе "Крэйвен Коттедж" в Лондоне футболисты "Арсенала" обыграли "Фулхэм" со счетом 3:0 в матче первого тура чемпионата Англии

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На стадионе "Крэйвен Коттедж" в Лондоне футболисты "Арсенала" обыграли "Фулхэм" со счетом 3:0 в матче первого тура чемпионата Англии. Точные удары нанесли Александр Ляказетт (8'), Габриэль (49') и Пьер-Эмерик Обамеянг (57').

Отметим, что 22-летний Габриэль стал десятым игроком "канониров", забившим в своем дебютном матче, при этом бразилец первым отличился в гостевой встрече. В предыдущий раз это удавалось бельгийскому защитнику Томасу Вермалену в матче против "Эвертона" в августе 2009 года.

Двумя голевыми передачами отметился новичок "Арсенала" Виллиан, перешедший в минувшее трансферное окно из "Челси".

В прошлом сезоне "Фулхэм" выступал во втором по силе дивизионе. "Арсенал" занял восьмое место в турнирной таблице минувшего чемпионата страны, но выиграл Кубок Англии, благодаря чему пробился в групповой этап Лиги Европы. Позднее коллектив Микеля Артеты стал обладателем Суперкубока Англии, обыграв действующего чемпиона "Ливерпуль" в серии пенальти.