Бывший чемпион мира по версии WBA россиянин Федор Чудинов защитил золотой пояс организации во втором среднем весе. В поединке, который состоялся в подмосковных Химках, он выиграл у Умара Садика техническим нокаутом в 12-м раунде.

- Боксер Чудинов уступил чемпионский титул, продержавшись на ринге до шестого раунда



"Была задача вымотать его физически. В любой войне побеждает тактика и стратегия, поэтому мы смогли это сделать сегодня", - сказал Чудинов ТАСС.

После боя британцу потребовалась кислородная маска, он не ориентировался в пространстве, медики оказали ему оперативную медицинскую помощь. Позже Садику, находившемуся на допинг-контроле, стало плохо. После этого спортсмену вызвали скорую.

В послужном списке 32-летнего Чудинова стало 23 победы (16 нокаутом), два поражения. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015-2016 годах, один раз его защитил. Сейчас титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет британец Каллум Смит, поясом регулярного чемпиона мира - мексиканец Сауль Альварес.