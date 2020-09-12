Российский теннисист Даниил Медведев уступил со счетом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7) австрийцу Доминику Тиму в полуфинале Открытого чемпионата США. Матч продолжался 2 часа 53 минуты. В финале Тим сыграет c Александром Зверевым из Германии.

"Я разочарован, так как вел в двух сетах. Однако стоит похвалить Доминика. Спасибо турниру за прошедшие три недели. Увидимся в следующем году, надеюсь, соревнования пройдут при ревущей толпе, которая так меня любит", - написал Даниил в Twitter.

В прошлогоднем розыгрыше US Open Медведев дошел до финала, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Тогда россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах, который отказался защищать титул из-за эпидемиологической ситуации.