alexeynovikov / DepositPhotos В Эдмонтоне хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:3 победили "Тампу" в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли

alexeynovikov / DepositPhotos

В Эдмонтоне хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:3 победили "Тампу" в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли. В составе проигравших после передачи Никиты Кучерова шайбу забросил Михаил Сергачев.

Голкипер "Тмпы" Андрей Василевский совершил 31 сейв, а вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 34 броска.

"Лучшая вещь в спорте - наличие драмы, которая разыгрывается без сценария. Мы проиграли этот матч сами, - сказал журналистам главный тренер "Тампы" Джон Купер после поражения. - Соперник не сделал ничего, что бы нас удивило. Мы приняли несколько плохих решений, особого давления на нас не было. Мы сами себе злейшие враги".

Отметим, что в активе Никиты Кучерова стало 23 очка в текущем плей-офф, что является третьим результатом истории клуба по очкам в одном розыгрыше. Рекорд принадлежит Брэду Ричардсу (26), который ярко проявил себя весной 2004 года.

Четвертая игра противостояния клубов, в котором пока впереди "Тампа" со счетом 2:1, состоится 13 сентября.