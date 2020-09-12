Фото: ТНВ / youtube.com Экстремал Сергей Агаджанян установил рекорд России и мира в трак-пуле. Возле аэропорта в Казани он осуществил буксировку самолета CRJ 200 Bombardier на 35.4 метра за 1 минуту 30 секунд, надувая при этом до разрыва три трехлитровые медицинские грелки

Фото: ТНВ / youtube.com

Экстремал Сергей Агаджанян установил рекорд России и мира в трак-пуле. Возле аэропорта в Казани он осуществил буксировку самолета CRJ 200 Bombardier на 35.4 метра за 1 минуту 30 секунд, надувая при этом до разрыва три трехлитровые медицинские грелки.

Масса воздушного судна составила более 16 тонн. Во время мероприятия был встречный ветер (13 метров в секунду). Трюк был выполнен без специальных приспособлений, и это первый подобный случай в России, когда буксировка самолета производилась без лестницы.

Трак-пул с грелками - непростой и зрелищный номер, в нем сопряжены два вида силового экстрима - спортивный и сценический. Трюк, который выполнил Сергей Агаджанян, является уникальным и весьма сложным. Еще никто и никогда до него на совмещал два этих направления. По словам богатыря, к данному событию он готовился два года.