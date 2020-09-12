Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд обыграли со счетом 6:4, 6:4 американку Николь Меличар и китаянку Сюй Ифань в финале Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде.

"Это были особенные две недели для меня, потому что я долгое время отсутствовала в туре, я долго не играла, - приводит слова Веры официальный сайт соревнования, призовой фонд которого составляет 53,4 млн долларов. - Думаю, что одна из самых важных вещей - это то, что мне нравилось проводить время на корте с Лаурой, она заставила меня чувствовать себя уверенно. Она очень меня поддержала, думаю, это помогло нам пережить тяжелые матчи".

На прошлой неделе Звонаревой исполнилось 36 лет, до этого она пропустила около трех лет, залечивая травму плеча.

Вера становится второй раз триумфатором US Open в парном разряде, в 2006 году она выиграла турнир вместе с француженкой Натали Деши, также она является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2012 года в паре со Светланой Кузнецовой.

That championship moment ????



A first Grand Slam title for @laurasiegemund & the 2nd #USOpen title for @verazvonareva. pic.twitter.com/XsvgduGI1E— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

В одиночном разряде на счету Звонаревой 12 побед на турнирах WTA. Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход в финал на Открытом чемпионате США (2010) и Уимблдоне (2010). Спортсменка дважды доходила до полуфинала Открытого чемпионата Австралии (2009, 2011). В 2008 году она завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр.