Баскетболисты петербургского "Зенита" впервые пробились в плей-офф Евролиги

Turkish Airlines EuroLeague / twitter.com

Баскетболисты петербургского "Зенита" впервые в своей истории завоевали путевку в плей-офф Евролиги, главного клубного турнира континента. В заключительном матче регулярного чемпионата питерцы на своей площадке одолели своего прямого конкурента за место в плей-офф - греческий "Панатинаикос".

Ранее перенесенная из-за коронавируса встреча 6-го тура в городе на Неве завершилась со счетом 112:83 (26:22, 21:18, 29:20, 36:23) в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий "Зенита" Кевин Пангос, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 11 передач, еще 18 баллов принес команде американец Уилл Томас.

"Зенит", одержавший 20 побед при 14 поражениях, занял восьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги и в 1/4 финала плей-офф встретится с победителем турнира - испанской "Барселоной". Серия до трех побед стартует 20 апреля.

Еще один российский клуб - московский ЦСКА - стал вторым и теперь поспорит с турецким "Фенербахче" (7 место).

The road to #F4GLORY begins!



Who moves on? pic.twitter.com/Gl4pzhlAkc — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 12, 2021

Победители противостояний выйдут в "Финал четырех", который пройдет с 28 по 30 мая в немецком Кельне.

Отметим, что питерцы проводят свой второй сезон в Евролиге. В дебютном розыгрыше команда находилась на последнем месте в таблице регулярного сезона на момент остановки турнира из-за коронавируса.