Московский ЦСКА одержал четвертую победу над петербургским СКА в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)

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Московский ЦСКА одержал четвертую победу над петербургским СКА в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в финал розыгрыша Кубка Гагарина от Западной конференции. Счет в армейском дерби до четырех побед стал 4-2 в пользу москвичей.

Ставшая заключительной встреча команд в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Шайбы забросили Максим Шалунов (34') и Максим Соркин (39'). Голкипер гостей Ларс Юханссон отразил 30 бросков в створ и провел шестой матч на ноль в нынешнем плей-офф, повторив рекорд вратаря "Ак Барса" Андерса Нильссона сезона-2014/15.

Начиная с 2015 года, лишь однажды, четыре года назад, в финале Западной конференции не было армейского дерби между коллективами из Москвы и Петербурга. ЦСКА выиграл четыре серии из пяти.

"Сухарь" Юханссона, шайбы Шалунова и Соркина - такой была последняя игра финала Запада 2021.#КубокГагарина pic.twitter.com/dL1LdVqcbe — КХЛ (@khl) April 13, 2021

В финале столичный клуб сыграет с победителем восточной пары "Ак Барс" (Казань) - "Авангард" (Омск), где омичи пока ведут 3-2. Первый матч финальной серии состоится 18 апреля в Москве.

ЦСКА является победителем регулярного чемпионата КХЛ и действующим обладателем Кубка Гагарина, добыв трофей в сезоне-2018/19. Следующий сезон не был доигран из-за пандемии коронавируса.