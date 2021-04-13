Андрей Мальцев утвержден на посту главного тренера подмосковного баскетбольного клуба "Химки"

VTBUnitedLeague / youtube.com

Андрей Мальцев утвержден на посту главного тренера подмосковного баскетбольного клуба "Химки". Он был исполняющим обязанности наставника команды с 15 января после отставки литовца Римаса Куртинайтиса, который руководил командой с 2019 года.

"Сегодня решением руководства клуба приставка "и.о" была снята, и Мальцев был утвержден главным тренером команды", - говорится в сообщении команды.

Мальцев с 2020 года начал работу в системе "Химок", возглавив фарм-клуб. Далее 55-летний специалист стал ассистентом Куртинайтиса в основной команде.

Ранее Мальцев возглавлял "Спартак" (Санкт-Петербург), молодежную и вторую команды ЦСКА (Москва), а также работал ассистентом главного тренера молодежной сборной России.

⚡ Andrey Maltsev is officialy the head coach! pic.twitter.com/LR1izhZ7oM — BC Khimki (@Khimkibasket) April 13, 2021

"Химки" в текущем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги заняли последнее, 18-е место, одержав по ходу турнира четыре победы и потерпев 30 поражений. В Единой лиге ВТБ "Химки" занимают седьмое место.