Лучший теннисист России Даниил Медведев инфицирован коронавирусом

si.robi / wikipedia.org

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев 12 апреля сдал положительный тест на коронавирус и не сможет выступить на турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло. Спортсмен помещен на самоизоляцию и находится под наблюдением медицинского штаба турнира и ATP.

Медведев должен был начать турнир в Монте-Карло со второго круга, сыграв с победителем матча между грузином Николозом Басилашвили и сербом Филипом Крайиновичем.

"Это большое разочарование не сыграть в Монте-Карло. Я сфокусирован на выздоровлении и намерен вернуться в тур настолько быстро, насколько это будет возможно и безопасно", - сказал 25-летний Медведев.

Отметим, что в понедельник Медведев провел совместную тренировку с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, идущим на третьем месте в мировом рейтинге.

Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Statement pic.twitter.com/S3N5NrdZMq — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) April 13, 2021

Новость о положительном тесте Медведева прокомментировал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. По его словам, атлет пока переносит заболевание бессимптомно.