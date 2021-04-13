Лучший теннисист России Даниил Медведев инфицирован коронавирусом

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев 12 апреля сдал положительный тест на коронавирус и не сможет выступить на турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло. Спортсмен помещен на самоизоляцию и находится под наблюдением медицинского штаба турнира и ATP.
Медведев должен был начать турнир в Монте-Карло со второго круга, сыграв с победителем матча между грузином Николозом Басилашвили и сербом Филипом Крайиновичем.
"Это большое разочарование не сыграть в Монте-Карло. Я сфокусирован на выздоровлении и намерен вернуться в тур настолько быстро, насколько это будет возможно и безопасно", - сказал 25-летний Медведев.
Отметим, что в понедельник Медведев провел совместную тренировку с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, идущим на третьем месте в мировом рейтинге.
Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Statement pic.twitter.com/S3N5NrdZMq— ATP Media Info (@ATPMediaInfo) April 13, 2021
Новость о положительном тесте Медведева прокомментировал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. По его словам, атлет пока переносит заболевание бессимптомно.
"Есть небольшой плюс в том, что это произошло сейчас, а не перед "Ролан Гаррос". Конечно, это в любом случае неприятна история, но пока Медведев чувствует себя нормально, не ощущает острых симптомов. Будем надеяться, что перенесет болезнь в легкой форме. Ее нужно перетерпеть и потом разумно начинать тренироваться, чтобы подготовиться к турниру Большого шлема", - цитирует Тарпищева Sport24.