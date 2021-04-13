"Спартак" потребовал присудить поражение "Локомотиву" за давление на судей

Фотобанк Moscow-Live / Шуклина Ольга

Московский "Спартак" обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с требованием привлечь к ответственности начальника "Локомотива" Станислава Сухину за проникновение в судейскую комнату перед столичным дерби в рамках 25-го тура Премьер-лиги.

Встреча состоялась 11 апреля в Черкизово и завершилась победой железнодорожников со счетом 2:0. Ее обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Красно-белые представили видеозапись, на которой человек, максимально похожий на Сухину, перед игрой выходит из судейской комнаты. Статьи, по которым "Спартак" предлагает привлечь его к ответственности, предусматривают пожизненное отстранение от футбола и присуждение клубу технического поражения.

"Мы обратились в КДК РФС с просьбой привлечь "Локомотив" к ответственности за нарушение Станиславом Сухиной регламента РПЛ. Он заходил в судейскую в тот момент, когда в комнате находились судья и другие официальные лица матча", - цитирует РИА "Новости" главу департамента "Спартака" по связям с общественностью Антона Фетисова.

Также "Спартак" просит КДК РФС рассмотреть вопрос о квалификации действий начальника команды как неправомерное воздействие на официальных лиц матча и привлечении сотрудника "Локомотива" к ответственности, предусмотренной статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС

Указанные статьи применяются при оказании прямого или косвенного воздействия на игроков, официальных лиц, официальных лиц клуба и официальных лиц матча с целью манипулирования результатом матча или без оной цели.

Ранее в понедельник "Спартак" направил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку трем решениям судьи, в которых, по мнению "красно-белых", были нарушения правил в штрафной площади "Локомотива", которые должны были быть оценены назначением пенальти.

Скандал язвительно прокомментировал известный спортивный журналист Василий Уткин.