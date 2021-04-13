"Спартак" потребовал присудить поражение "Локомотиву" за давление на судей

Московский "Спартак" обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с требованием привлечь к ответственности начальника "Локомотива" Станислава Сухину за проникновение в судейскую комнату перед столичным дерби в рамках 25-го тура Премьер-лиги.
Встреча состоялась 11 апреля в Черкизово и завершилась победой железнодорожников со счетом 2:0. Ее обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
Красно-белые представили видеозапись, на которой человек, максимально похожий на Сухину, перед игрой выходит из судейской комнаты. Статьи, по которым "Спартак" предлагает привлечь его к ответственности, предусматривают пожизненное отстранение от футбола и присуждение клубу технического поражения.
"Мы обратились в КДК РФС с просьбой привлечь "Локомотив" к ответственности за нарушение Станиславом Сухиной регламента РПЛ. Он заходил в судейскую в тот момент, когда в комнате находились судья и другие официальные лица матча", - цитирует РИА "Новости" главу департамента "Спартака" по связям с общественностью Антона Фетисова.
Также "Спартак" просит КДК РФС рассмотреть вопрос о квалификации действий начальника команды как неправомерное воздействие на официальных лиц матча и привлечении сотрудника "Локомотива" к ответственности, предусмотренной статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС
Указанные статьи применяются при оказании прямого или косвенного воздействия на игроков, официальных лиц, официальных лиц клуба и официальных лиц матча с целью манипулирования результатом матча или без оной цели.
Ранее в понедельник "Спартак" направил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку трем решениям судьи, в которых, по мнению "красно-белых", были нарушения правил в штрафной площади "Локомотива", которые должны были быть оценены назначением пенальти.
Скандал язвительно прокомментировал известный спортивный журналист Василий Уткин.
"Я бы на его месте отстаивал версию, что младший Левников привез ему от папы из Питера корюшку - там как раз пошла. А что, чем не гостинчик? От судьи судье, по-ветерански, от души душевно в душу. Но эта версия сейчас запоздала, теперь же надо сговариваться. Может не выдержать детектора. Тогда жизнеспособна другая: Сухина может сказать, что он, еще будучи судьей, потерял в этой комнате что-то маленькое и ценное. Например, серьгу с брюликом. И вот снова надеялся найти", - написал Уткин в своем telegram-канале.