Путевку в Англию подопечные Юрия Красножана добыли в стыковых матчах с командой Португалии. Первый матч команд в Лиссабоне завершился со счетом 1:0 в пользу сборной России, а в ответной встрече, прошедшей во вторник в Москве, был зафиксирован счет 0:0

АГН "Москва" / Денис Гришкин

Женская сборная России по футболу завоевала право выступить в финальной части чемпионата Европы, который состоится в 2022 году. На первенстве континента отечественные девушки сыграют в шестой раз в истории.

Путевку в Англию подопечные Юрия Красножана добыли в стыковых матчах с командой Португалии. Первая игра команд в Лиссабоне завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной России, а в ответной встрече, прошедшей во вторник в Москве, был зафиксирован счет 0:0.

Российская команда провела второй матч под руководством Красножана, который сменил на посту главного тренера наставницу женского "Локомотива" Елену Фомину.

Ранее участие в основном турнире гарантировали сборные Англии (организатор), Нидерландов, Дании, Норвегии, Испании, Финляндии, Швеции, Франции, Бельгии, Германии, которые выиграли свои группы, и команды Исландии, Италии и Австрии, занявшие первые три места в рейтинге вторых команд групп.

Сборная России с 24 очками в 10 матчах отборочного турнира заняла второе место в группе А чемпионата Европы и шестое в рейтинге команд, занявших вторые места, что дало им право принять участие в стыковых матчах.

Чемпионат Европы должен был пройти с 7 июля по 1 августа 2021 года в Англии, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 6-31 июля 2022 года.