Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет принять новый вызов и продолжить карьеру в другом клубе. В качестве одного из вариантов рассматривается переход в испанскую "Барселону", где выступает его главный конкурент за титул лучшего футболиста мира последних лет - Лионель Месси.

Известный испанский журналист Гильем Балаге сообщил в интервью BBC Sport, что агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду, уже предложил услуги 35-летнего португальца нескольким клубам, включая "Барселону". Также форвард был предложен французскому "ПСЖ" и командам североамериканской лиги соккера (MLS).

По словам журналиста, главной проблемой в поиске новой команды для пятикратного обладателя "Золотого мяча" является его высокая зарплата в 23 миллиона евро в год, которую потянет не каждый клуб.

Cristiano Ronaldo has been offered to Barcelona, according to Guillem Balague.



Imagine ???????????? pic.twitter.com/VHThPb3mc5— Goal (@goal) August 13, 2020

На прошлой неделе сообщалось, что Роналду задумался об уходе из "Ювентуса", так как хочет играть за команду, способную бороться за победу в Лиге чемпионов.

Криштиану с 2003 по 2009 год играл за "Манчестер Юнайтед", с 2009 по 2018-й защищал цвета мадридского "Реала", а с 2018-го выступает за "Ювентус". Контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Он сыграл за бьянконери 89 матчей, в которых забил 65 мячей и сделал 18 голевых передач.