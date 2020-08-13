Минск из-за протестов может лишиться чемпионата мира по хоккею 2021 года

Charter Vimeo / Vimeo Минск из-за протестов может лишиться чемпионата мира по хоккею 2021 года

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Международная федерация хоккея (ИИХФ) будет следить за развитием политической ситуации с протестами в Белоруссии и не исключает возможности переноса в другую страну чемпионата мира, который должен пройти весной следующего года в Риге и Минске. Об этом заявил порталу Ilta-Sanomat вице-президент федерации Калерво Куммола.

Напомним, что Белоруссии продолжаются гражданские протесты после выборов президента, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко, правящий страной уже 26 лет.

Куммола рассказал о сложной политической и эпидемиологической ситуации в Белоруссии 11 августа на заседании совета Международной федерации хоккея. После его доклада глава ИИХФ Рене Фазель призвал выждать пару недель и посмотреть, успокоится ситуация в стране или нет.

Куммола также рассказал, что его взгляды не совсем сошлись с позицией представителя Белоруссии. Тот, утверждал, что не стоит смешивать политику со спортом.

Kalervo Kummola haastoi Valko-Venäjän edustajan kevään MM-kisoista - "Meillä ei ollut ihan samanlaisia näkemyksiä" https://t.co/jefZuWpXWG— Ilta-Sanomat (@iltasanomat) August 12, 2020

Чиновник не уверен, что политическая ситуация и отношение к коронавирусу в Белоруссии в итоге приведут к тому, что у Минска заберут право проведения чемпионата, так как, в частности, в стране много денег вложено в развитие этого вида спорта.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Хоккеисты сборной России сыграют в группе A с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.