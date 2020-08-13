Питерский "Зенит" возглавил рейтинг популярности команд РПЛ в Instagram

Портал Deportes&Finanzas опубликовал информацию о пяти самых популярных российских футбольных клубах в социальной сети Instagram за первую половину 2020 года.

Список, который основан на показателе общего количества взаимодействий (лайков и комментариев) пользователей со всеми публикациями в официальных аккаунтах, возглавил действующий чемпион России - питерский "Зенит".

У лидера выявлено 7,01 миллиона взаимодействий. На второй и третьей позициях расположились московские клубы ЦСКА (4,29 млн) и "Спартак" (3,77 млн).

В пятерку лучших также попали "Локомотив" (2,66 млн) и "Ростов" (1,95 млн).

В общей сложности на страницу "Зенита" в инстаграме подписано 684 тысяч пользователей, по этому показателю сине-бело-голубые также лидируют в РПЛ.