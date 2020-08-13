artjazz / DepositPhotos Футболисты "Пари Сен-Жермен" стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов УЕФА

artjazz / DepositPhotos

Футболисты французского клуба "Пари Сен-Жермен" впервые за 25 лет пробились в полуфинал розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Этот промежуток между попаданиями в четверку сильнейших еврокубка стал самым долгим в истории турнира.

В четвертьфинале парижане нанесли поражение итальянской "Аталанте" со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Маркиньос (90') и Эрик Шупо-Мотинг (90+3'). У проигравших отличился Марио Пашалич (27').

Отметим, что "ПСЖ" удалось забить дважды в самой концовке встречи. Победный для итальянской команды счет держался до 90-й минуты.

Французский клуб повторил свое лучшее достижение в турнире сезона-1994/95, когда они вышли в полуфинал и уступили "Милану". Итальянских команд, кстати, в нынешнем розыгрыше не осталось.

???????? Такое ощущение, что "ПСЖ" решил напомнить всем нам о легендарном финале 1999 года между "МЮ" и "Баварией" ????



Это #ЛигаЧемпионов❗ pic.twitter.com/nvb4CH1uQk— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 12, 2020

Подопечные Томаса Тухеля стали первым полуфиналистами Лиги чемпионов и разыграют путевку в финал с победителем пары "РБ Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Испания). В других четвертьфинальных матчах позднее также сыграют испанская "Барселона" и немецкая "Бавария", а также английский "Манчестер Сити" и французский "Лион".