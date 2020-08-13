Официальный сайт футбольного клуба «Спартак» Москва РФС велел проверить на полиграфе (детекторе лжи) всю бригаду арбитров, обслуживавших скандальный матч первого тура между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), в конце которого был ошибочно назначен 11-метровый удар в ворота красно-белых

Официальный сайт футбольного клуба «Спартак» Москва

Арбитр российской футбольной Премьер-лиги Василий Казарцев накануне в течение шести часов проходил проверку на полиграфе. Результаты тестов все еще анализирует сотрудница компании, привлеченной Российским футбольным союзом (РФС).

РФС велел проверить на полиграфе (детекторе лжи) всю бригаду арбитров, обслуживавших скандальный матч первого тура между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), в конце которого был ошибочно назначен 11-метровый удар в ворота красно-белых.

Как пишет "Спорт-Экспресс", судья пришел на проверку с адвокатом, который мог бы на всякий случай фиксировать происходившее, но в комнату с полиграфом юриста не пустили.

В итоге Казарцеву пришлось отвечать не только на вопросы об эпизодах матча "Спартак" - "Сочи", но и припоминать едва ли не всю свою судейскую карьеру.

Пока у судейского комитета нет заключения экспертизы, нет его и у самого судьи, который по-прежнему входит в список рефери РПЛ, но, видимо, лишится работы как минимум до конца сезона, а то и пожизненно.

Отмечается, что в договорах арбитров с РФС нет пункта, обязывающего судью проходить подобную процедуру на полиграфе, но отказов пока не было. Рефери опасаются, что отказ может привести к негативным последствиям и осложнениям в их дальнейшей работе.

Не отказался от теста на честность и видеоассистент скандального матча Алексей Еськов. Его проверка на полиграфе началась в первой половине четверга.