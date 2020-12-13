В Лондоне британский боксер Энтони Джошуа защитил три титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF, выиграв у болгарина Кубрата Пулева нокаутом в девятом раунде.

Джошуа впервые защитил титулы, которые вернул в прошлом поединке в декабре 2019 года благодаря победе над американцем Энди Руисом в бою-реванше .

В активе 31-летнего Джошуа теперь 24 победы (22 нокаутом), одно поражение. Поясом чемпиона мира по оставшейся престижной версии в супертяжелом весе (WBC) владеет британец Тайсон Фьюри.