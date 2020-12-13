Нападающий питерского "Зенита" Артем Дзюба после победы в матче чемпионата России над столичным "Динамо" со счетом 3:1, в котором он забил два мяча, иронично передал привет известному футбольному комментатору Геннадию Орлову.

"Хотел передать привет многоуважаемому Геннадию Сергеевичу Орлову по кличке "флюгер". Геннадий Сергеевич, привет!", - приводит слова Дзюбы официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Не так давно 75-летний Орлов раскритиковал игру Дзюбы, обратив внимание на то, что форвард "перестал бегать".

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Ранее Дзюба угодил в грандиозный скандал. Футболист записал на видео процесс мастурбации, после чего этот ролик по неустановленным причинам стал достоянием общественности, разлетевшись по соцсетям. По одной версии СМИ, телефон футболиста взломали и требовали 5 миллионов долларов, по другой - видео слила девушка, имевшая с ним очень близкие отношения.

После информационной бомбы главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил нападающего из заявки национальной команды, а наставник "Зенита" Сергей Семак отнял у него капитанскую повязку (вскоре вернул).

Вскоре после этого в поддержку Дзюбы в Instagram выступили поп-исполнители Филипп Киркоров, LOBODA, певец и композитор Дмитрий Маликов, телеведущий Дмитрий Шепелев, модель Виктория Лопырева и многие другие представители шоу-бизнеса. К акции "Я/Мы Дзюба" в передаче "60 минут" присоединился даже федеральный телеканал "Россия 1", а Анастасия Волочкова уудрилась расплакаться в эфире, защищая спортсмена.

12 ноября активистки "Первой женской академии" провели в Москве митинг в поддержку Дзюбы. Девушки собрались возле Большого театра с плакатами и выразили недовольство тем, что из-за скандального ролика "от человека отвернулись друзья, фанаты, осуждают мировые медиа". Позднее самолет "Аэрофлота" по приказу гендиректора (уже бывшего) Андрея Калмыкова нарисовал в небе фаллос в поддержку футболиста "Зенита" и национальной сборной.