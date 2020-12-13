Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил на Гран-при Абу-Даби - заключительном этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

"Я хорошо стартовал и сберег резину, у машины был отличный баланс. Мне все очень понравилось, мы все сделали правильно. Я видел, что "Мерседесы" отстают, поэтому в целом было легче контролировать ход гонки. Мы провели сильный этап для команды", - приводит слова Макса ВВС.

Вторым к финишу прикатил финн Валттери Боттас из "Мерседеса", третьим - его партнер по команде чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" занял 11-е место.

По итогам сезона в активе Хэмилтона, который досрочно обеспечил себе чемпионский титул, 347 очков, вторым стал Боттас (223), третьим - Ферстаппен (214), Квят (32) расположился на 14-м месте.