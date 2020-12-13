Фото: пресс-служба ФК "Локомотив" В матче 18-го тура чемпионата России по футболу "Краснодар" разгромил на своем поле со счетом 5:0 московский "Локомотив". Мячи в ворота гостей отправили Виктор Классон (5'), Реми Кабелла (11'), Маркус Берг (75', 85') и Магомед-Шапи Сулейманов (81')

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

В матче 18-го тура чемпионата России по футболу "Краснодар" разгромил на своем поле со счетом 5:0 московский "Локомотив". Мячи в ворота гостей отправили Виктор Классон (5'), Реми Кабелла (11'), Маркус Берг (75', 85') и Магомед-Шапи Сулейманов (81').

В концовке первого тайма пенальти не сумел реализовать полузащитник "железнодорожников" Антон Миранчук, удар которого отразил голкипер Евгений Городов.

"Краснодар" (27 очков) поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице, которую возглавляет "Зенит" (38), "Локомотив" (28) идет седьмым.