Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль назвал бразильского нападающего Роналдо лучшим игроком в истории футбола. При этом испанец является поклонником мадридского "Реала" и поддерживает дружеские отношения с португальцем Криштиану Роналду.

"Это сложный вопрос, но я считаю, что лучший - Роналдо. Я не говорю о Криштиану Роналду и Месси. Сейчас они показывают невероятный уровень, но я назову Роналдо. Он был фантастическим парнем. Он всегда был хорош, до травмы - выдающимся. Он был великолепен, и я встретил его на пике карьеры, потому что мой дядя в "Барселоне" играл с ним", - приводит слова Надаля Tennis World USA.

Роналдо - один из лучших игроков в истории футбола, двукратный чемпион мира, футболист года по версии ФИФА (1996, 1997, 2002), обладатель "Золотого мяча" (1997, 2002), обладатель "Золотой бутсы" (1997), один из двух футболистов, наряду с Пеле, который выигрывал чемпионат мира в 17 лет.