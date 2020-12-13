Футболисты "Реала" на домашнем стадионе "Альфредо ди Стефано" со счетом 2:0 победили "Атлетико" в матче 13-го тура чемпионата Испании.В первом тайме отличился Каземиро (15'), а после перерыва мяч был записан как автогол на голкипера "Атлетико" Яна Облака (63').

"Атлетико" не проигрывал в первенстве страны с 1 февраля, когда команда в гостях уступила "Реалу". За это время "матрасники" под руководством Диего Симеоне провели чемпионате Испании 26 матчей, одержав 17 побед и девять раз сыграв вничью.

В субботу состоялось 226-е мадридское дерби в истории. "Реал" одержал 112-ю победу, 56 раз выигрывал "Атлетико", 58 матчей завершились вничью.

"Атлетико" (26 очков) лидирует в турнирной таблице, "Реал" (23), у которого на один проведенный матч больше, идет третьим.

Добавим, что французский нападающий "Реала" Карим Бензема после игры с "Атлетико" стал рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей среди иностранцев.

Эта встреча оказалась для 32-летнего форварда 528-й в составе мадридского клуба. Француз побил рекорд защитника бразильца Роберто Карлоса по количеству матчей за "Реал" среди иностранцев (527).