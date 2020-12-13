Дом чемпиона мира 1982 года в составе сборной Италии и обладателя "Золотого мяча" Паоло Росси, скончавшегося 9 декабря на 65-м году жизни от рака легких, ограбили во время его похорон, сообщает Football Italia.

Воры украли личные вещи, в том числе часы легендарного футболиста. Жена Росси обнаружила пропажу после того, как вернулась с похорон. Полиция начала расследование.

Попрощаться с Росси пришли тысячи итальянцев. Гроб с телом сначала находился на стадионе "Ромео Менти" в Виченце, а затем был доставлен в городской собор.

Звездным часом форварда стал 1982 год: в составе сборной Италии Росси выиграл титул чемпиона мира и с шестью голами стал лучшим бомбардиром турнира. Паоло сделал хет-трик в матче с Бразилией (3:2), в полуфинале с поляками (2:0) оформил дубль, а в решающем матче забил первый мяч в ворота команды ФРГ (3:1).

В том же году форвард был удостоен высшей индивидуальной награды в футболе - "Золотого мяча" от France Football. Итальянец входит в список величайших игроков XX века по версии World Soccer.

Criminals reportedly broke into Paolo Rossi's house during his funeral and stole personal effects including a watch https://t.co/64Z8P0XfSd pic.twitter.com/AM8RVLibMr— footballitalia (@footballitalia) December 12, 2020

Всего в 48 играх за сборную Италии он забил 20 мячей. Наряду с Роберто Баджо и Кристианом Вьери является рекордсменом "скуадры адзурры" по количеству голов на чемпионатах мира - каждый забил по девять мячей.

На клубном уровне играл за "Ювентус", "Комо", "Виченцу", "Перуджу", "Милан" и "Верону", провел 340 матчей и забил 134 мяча.

В составе "Ювентуса" он стал обладателем Кубка европейских чемпионов 1985 года, Кубка обладателей кубков (1984), а также победителем чемпионата (1981/82, 1983/84) и Кубка Италии (1983). В последние годы Росси работал экспертом на телеканале RAI.