Полузащитник нидерландского футбольного клуба "Аякс" Квинси Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений, сообщает газета De Telegraaf.

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По информации источника, в конце июля Промес поссорился с членом семьи во время вечеринки и якобы нанес ему несколько ножевых ранений, в том числе одно серьезное. Полиция проводит расследование и воздерживается от комментариев. Футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года.

В минувшую субботу 28-летний Промес забил один мяч в матче чемпионата Нидерландов против "Зволле" (4:0).

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, став чемпионом России и обладателем суперкубка страны. В 2018 году он перешел в испанскую "Севилью", в 2019-м - в "Аякс". В составе этого клуба он стал обладателем Суперкубка Нидерландов 2019 года, в составе национальной сборной вышел в финал Лиги наций сезона-2018/19.

В нынешнем сезоне Квинси провел 12 матчей за "Аякс" в чемпионате Нидерландов, забил пять мячей. Также в его активе пять матчей на групповом этапе Лиги чемпионов.