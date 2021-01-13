Сергей Карякин выиграл 10-й этап ралли "Дакар" в зачете багги

SNAG Racing / YouTube

Российский гонщик команды SNAG Racing Сергей Карякин стал победителем десятого этапа ралли-рейда "Дакар" в зачете мотовездеходов.

Спецучасток длиной в 342 км по пустыням Саудовской Аравии победитель преодолел за 3 часа 31 минуту 17 секунд. Вторым с отставанием в 29 секунд финишировал американец Остин Джонс, третьим - поляк Марек Гочаль (+1.10).

В общем зачете со временем 45 часов 39 минут 18 секунд лидирует чилиец Франсиско Лопес Контардо, вторым идет Джонс (+10.13), третьим - поляк Арон Домжала (+42.41). Карякин, получивший по итогам девятого этапа шестичасовой штраф, располагается на 17-й строчке с отставанием от лидера в 10 часов 15 минут 18 секунд.

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The best slomo shots from stage 10 right here for your viewing pleasure ????#Dakar2021 pic.twitter.com/XoNqvcUMnd — DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2021

В зачете грузовиков вторую победу подряд одержал экипаж команды Big Shock Racing под управлением чеха Мартина Мацика. Время победителя - 3 часа 13 минут 2 секунды. За ним расположились два российских экипажа "КамАЗ-Мастер" Дмитрия Сотникова (+ 1.40) и Айрата Мардеева (+3.16). Андрей Каргинов (+3.57) и Антон Шибалов (+3.59) заняли пятое и шестое места.

В генеральной классификации лидирует Сотников (40:57.31), вторым идет Антон (+47.22), третьим - Мардеев (1:14.41).

Протяженность следующего этапа составит 511 км. Ралли "Дакар" завершится 15 января.