"Спартак" усилится опорным полузащитником нидерландского ПСВ Йорритом Хендриксом

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"Спартак" достиг принципиальной о переходе в московский футбольный клуб опорного полузащитника нидерландского ПСВ Йоррита Хендрикса. Как сообщается на сайте клуба из Эйндховена , 25-летний игрок подпишет контракт с "красно-белыми" в случае успешного прохождения медицинского обследования.

В четверг Хендрикс уже отправится в Дубай, где спартаковцы проводят зимние сборы. По данным СМИ, москвичи заплатят за него 500 тысяч евро, а зарплата голландца составит около 1,2 млн евро в год.

"В жизни всегда наступает время уходить, я очень много времени провел в ПСВ и горжусь этим, у меня останется много прекрасных воспоминаний. Я всегда буду тепло относиться к клубу, его сотрудникам и болельщикам. Именно с этой мыслью я ухожу. Я с нетерпением жду начала нового приключения в ведущем клубе в условиях жесткой конкуренции", - приводит слова Хендрикса пресс-служба ПСВ.

Хендрикс является воспитанником ПСВ, за который выступал с 2013 года. На счету полузащитника 239 матчей за команду из Эйндховена, в которых он забил 8 мячей. В текущем сезоне он провел 16 матчей и не отметился результативными действиями. В 2016 году Йоррит провел один матч за сборную Нидерландов.