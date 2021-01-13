Подмосковные "Химки" на домашнем паркете уступили испанской "Барселоне" в матче 19-го раунда регулярного сезона баскетбольной Евролиги и продлили серию поражений в престижном турнире до 11 игр

Turkish Airlines EuroLeague / twitter.com

Подмосковные "Химки" на домашнем паркете уступили испанской "Барселоне" в матче 19-го раунда регулярного сезона баскетбольной Евролиги и продлили серию поражений в престижном турнире до 11 игр.

Встреча в Мытищах завершилась со счетом 87:75 (26:26, 28:22, 19:12, 14:15) в пользу визитеров. У победителей по 18 очков набрали Кори Хиггинс и Кайл Курич. В составе "Химок" самым результативным игроком с 23 баллами стал Алексей Швед.

Подмосковная команда потерпела 17-е в сумме и 11-е подряд поражение в 19 турах регулярного сезона Евролиги, сумев одержать лишь две победы. Она располагается на последнем месте в турнирной таблице , где лидирует московский ЦСКА.

.@FCBbasket won its seventh straight game against @Khimkibasket 75-87 on Tuesday night at Arena Mytishchi



Highlights... pic.twitter.com/l57TxaZ4lt — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 12, 2021

14 января "Химки" на выезде сыграют с турецким клубом "Анадолу Эфес".