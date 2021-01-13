Россиянка Вероника Кудерметова проиграла Арине Соболенко из Белоруссии в финале первого в сезоне турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) - соревнований в Абу-Даби, призовой фонд которых превышает 560 тысяч долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 22-летней белорусской спортсменки.

В полуфинале Вероника обыграла 18-летнюю украинку Марту Костюк, занимающую 99-ю позицию в мировой классификации, а в предыдущем матче выбила из турнирной сетки другую украинку - Элину Свитолину, имевшую второй номер посева.

Вероника занимает 46-е место в рейтинге WTA и впервые в карьере вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде.

15th consecutive win

3rd title in a row

9th title overall ????@SabalenkaA defeats Kudermetova 6-2, 6-2 for the title!#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/MX6Od7P3xZ — wta (@WTA) January 13, 2021

Соболенко, которой в мае исполнится 23 года, добыла девятый титул в карьере в одиночном разряде и продлила победную серию до 15 матчей. Белорусская теннисистка сыграла в финале на третьем турнире подряд - в концовке прошлого сезона она играла за титул в Остраве и Линце и оба раза победила.