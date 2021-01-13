Алексей Миллер запретил комментаторам "Матч ТВ" употреблять ряд англицизмов

Пресс-служба Президента России

Комментаторы подконтрольного "Газпрому" федерального спортивного телеканала "Матч ТВ" получили список англицизмов, которые запрещены к употреблению в эфире.

Как сообщает портал Sports.ru со ссылкой на Telegram-канал журналиста Станислава Гридасова, автором запрещенного списка выступил лично глава газовой корпорации Алексей Миллер.

В частности, в этот список вошли слова "ассист", "голеадор", "кипер", "коуч", "лайкать", "лузер", "перформанс", "окей", "шорт-лист" и другие.

Еще ряд терминов - "амплуа", "дерби", "инсайдер" и другие - разрешены к употреблению только в специализированном поясняющем контексте.

"Общеизвестно, что главный начальник "Газпрома", "Зенита" и "Матч ТВ" Алексей Борисович Миллер является ретивым борцом за чистоту русского языка в эфире, и его помощники периодически звонят доверенным комментаторам, чтобы донести до них новые ценные указания", - написал Гридасов.

Полный список англицизмов, которые теперь запрещено произносить в эфире "Матч ТВ". Во всяком случае, рекомендуется этого не делать.



Источник - телеграм-канал журналиста Станислава Гридасова. Подлинность подтвердило https://t.co/6vrsvykM67 pic.twitter.com/GqthLNAz7U — TJ (@tjournal) January 12, 2021

"Алексей Борисович очень не любит, когда русский язык портят англицизмами, всеми этими вашими андердогами, скиллзами и коучами. Есть же простые русские слова - аутсайдер, плеймейкер или, к примеру, троллинг", - добавил журналист.