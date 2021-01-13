Американского пловца Майкла Фелпса продолжают одолевать мысли о суициде

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Самый титулованный спортсмен в истории Олимпийских игр - американский пловец Майкл Фелпс - продолжает борьбу с глубокой депрессией и суицидальными мыслями. Об этом в интервью порталу Today сообщила супруга легендарного олимпионика и мать его детей Николь Фелпс.

По ее словам, ситуация осложнилась после гибели знаменитого баскетболиста Коби Брайанта.

"После того, как Ванесса потеряла Коби, я посмотрела на Майкла и подумала: "Я могу чем-то тебе помочь? Ведь если я потеряю тебя, я не знаю, что делать". Майкл - лучший отец и муж. Раньше я думала, что могу все исправить, быть его терапевтом и делать все, что нужно. Но потом поняла, что невозможно брать на себя ответственность за то, что чувствует другой человек", - цитирует Николь Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nicole Michele Phelps (@mrs.nicolephelps)

В декабре 2020 года 35-летний Фелпс признался, что его психическое здоровье сказывается на состоянии жены и троих сыновей. "Николь любит меня и хочет помочь. Хочет, чтобы мне стало лучше. Но она борется сама - ей тоже нужна поддержка. Знаю, что ей тяжело", - говорил экс-пловец.

Ранее сообщалось, что единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, в детстве страдавший от синдрома дефицита внимания и гиперактивности, поборол депрессию при помощи квалифицированного терапевта .

Абсолютный рекордсмен по количеству наград (28 медалей) в истории Олимпиад объявил о завершении карьеры после Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.