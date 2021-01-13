Александр Поветкин

Przemek Garczarczyk / YouTube

Бой-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом должен пройти 6 марта, сообщает портал BoxingScene.com со ссылкой на заявление промоутера Эдди Хирна.

Ожидается, что официально дата поединка, который пройдет в Великобритании, будет объявлена в пятницу. По всей вероятности, бой состоится без зрителей.

В конце августа в Великобритании Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, завоевав временный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе и титул WBC Diamond. Предусмотренный контрактом реванш был запланирован на 21 ноября, однако позднее был дважды перенесен из-за заражения россиянина коронавирусом.

Поветкин полностью восстановился и во вторник вместе со своей командой вылетел в Геленджик, где проведет первый этап подготовки к бою.

Dillian Whyte-Alexander Povetkin Rematch: Eddie Hearn Confirms March 6 Is Date https://t.co/xDn5EWNk5R pic.twitter.com/l9iGXCNkcx — BoxingScene.com (@boxingscene) January 12, 2021

В активе 41-летнего Русского витязя 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.