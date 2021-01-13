Отечественная сборная выступит в Египте под официальным названием "Команда Федерации гандбола России". Любой национальный символ, флаг или аббревиатуру им велено заменить на логотип Федерации гандбола России без текста

Федерация гандбола России / ВКонтакте

В среду в Египте стартует чемпионат мира по гандболу среди мужчин, на котором будут активированы декабрьские решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских спортсменов: двухлетний запрет на использование национального флага, гимна и иной официальной государственной символики.

Как передает "Интерфакс" , отечественная сборная выступит в Египте под официальным названием "Команда Федерации гандбола России". Любой национальный символ, флаг или аббревиатуру им велено заменить на логотип Федерации гандбола России без текста. Предлагался и альтернативный вариант: использовать формулировку "нейтральный атлет".

Напомним, что 17 декабря CAS из-за допинговых манипуляций на два года запретил российским спортсменам выступать под своим флагом, а России - принимать и претендовать на проведение Олимпиад и чемпионатов мира. При этом арбитраж вдвое смягчил срок санкций, которые предполагалось применить к РФ.

На чемпионате мира по гандболу российская команда под руководством немца югославского происхождения Велимира Петковича попала в группу H, где сыграет с Белоруссией (14 января), Словенией (16 января) и Южной Кореей (18 января).

На предварительном раунде 32 команды разделены на восемь групп по четыре сборной в каждой. По три лучшие команды каждой из групп пройдут в основной раунд, где далее будут разделены на четыре группы по шесть сборных. По четыре сильнейшие команды данных групп составят четвертьфинальные пары плей-офф.

В связи с пандемией матчи чемпионата мира в Египте будут проходить без зрителей.