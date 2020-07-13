Хабаровский "Амур" не покинет КХЛ из-за ареста губернатора края

Хоккейный клуб "Амур" Хабаровский "Амур" в следующем сезоне продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), несмотря на возможные перебои с финансированием из-за ареста губернатора края Сергея Фургала

АГН Москва / Сергей Ведяшкин

Хабаровский "Амур" в следующем сезоне продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), несмотря на возможные перебои с финансированием из-за ареста губернатора края Сергея Фургала.

Сообщается, что команда готовится к старту следующего регулярного чемпионата в плановом режиме.

"Клуб в плановом режиме готовится к началу предсезонного сбора. Игроки уже собрались в Хабаровске, где в ближайшее время начнется углубленное медицинское обследование. Мы спокойно готовимся к новому чемпионату", - говорится в ответе пресс-службы хоккейного клуба на запрос РИА "Новости".

Вечером 9 июля по делу о заказных убийствах был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. После задержания губернатора вывезли в Москву. На следующий день в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре прошли массовые митинги в его поддержку.

В ряде Telegram-каналов и российских СМИ появилась информация, что "Амур" из-за данных событий, которые якобы повлекут сокращение финансирования, будет вынужден пропустить ближайший сезон КХЛ.

Напомним, весной о выходе из состава КХЛ на сезон-2020/21 объявил дальневосточный "Адмирал". Клуб из Владивостока лишился финансовой поддержки региона из-за коронавируса.

В прошлом сезоне "Амур" занял 9-е место в Восточной конференции КХЛ и не сумел выйти в плей-офф.