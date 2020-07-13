Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят в очередной раз прокомментировал свой отказ преклонять колено в рамках акции против расизма Black Lives Matter ("Жизни черных важны") перед началом двух первых гонок сезона "Формулы-1" - Гран-при Австрии и Гран-при Штирии.

Перед стартом заезда 5 июля пилоты встали на одно колено. При этом некоторые гонщики, включая Квята, остались стоять.

"Все гонщики едины в борьбе против расизма. Мы показали свою позицию, надев футболки "Конец расизму". Мы все против расизма. Но опять же, вставать на колено… Я против этого, потому что это против русского менталитета. Мы не встаем на колени просто так. Всегда должна быть очень веская причина. Я был против этого, вот и все", - заявил Квят в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По словам спортсмена, это личный выбор каждого, никто никого ни к чему не подталкивает. Каждый гонщик и сотрудник "Формулы-1" делает то, что считает нужным.

"Думаю, во всем этом нет никакого драматизма. Для кого-то это нормально - встать на колено. Я хочу выразить свою позицию по-другому, как и некоторые другие коллеги. У нас нет никаких разногласий. Все знают, что все борются против расизма, просто каждый делает это немного по-разному", - добавил пилот.

Ранее в эфире Первого канала Квят также пояснил, что преклонение колена противоречит его российскому менталитету, если это не касается Родины, флага или Бога.

Среди тех, кто решил не вставать на колено, оказались Квят, испанский пилот "Макларена" Карлос Сайнс - младший, пилоты "Альфа Ромео" финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци, нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен и пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер.

End Racism.



One cause. One commitment.



As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ— Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Добавим, что в минувшие выходные Даниил финишировал десятым в Гран-при Штирии, заработав первое очко в сезоне.