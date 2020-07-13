Президент России Владимир Путин из своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево призвал уделять больше внимания созданию инфраструктуры для занятия спортом на региональном и муниципальном уровнях

Пресс-служба Президента России Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе заседания взялся к 2030 году поднять планку числа систематически занимающихся спортом жителей страны до 70%

АГН Москва / Софья Сандурская

Президент России Владимир Путин из своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево призвал уделять больше внимания созданию инфраструктуры для занятия спортом на региональном и муниципальном уровнях. Свои ремарки глава государства высказал в ходе заседания президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе заседания взялся к 2030 году поднять планку числа систематически занимающихся спортом жителей страны до 70%.

"Один из показателей нацпроекта "Демография" - к 2024 году увеличить долю регулярно занимающихся спортом до 55%, сейчас этот показатель - 43% или 58 млн человек. Я считаю, что планку нужно поднимать еще выше - до 70% к 2030 году. Тогда нужно будет обеспечивать рост регулярно занимающихся спортом граждан на 8-9% в год, это достаточно амбициозная, но достижимая цифра", - цитирует вице-премьера ТАСС.

Путин признал, что для достижения этой цели нужно вкладывать средства, строить соответствующие сооружения, спортивные объекты, но гораздо более ценным является другое обстоятельство - внимание к этой теме на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

"Детская спортивная площадка во дворе или непрофессиональная футбольная площадка где-то в деревне или поселке городского типа стоят копейки, а результат колоссальный. На это просто надо нацеливать региональные и муниципальные управленческие команды, нужно этим постоянно заниматься, держать это в фокусе внимания", - заявил он.

"Разумеется, без денег ничего не бывает, надо и деньги вкладывать, но надо их планировать, понимать приоритеты, а это один из очевидных приоритетов - здоровье нации, здоровый образ жизни, отрыв от всякой наркоты, алкоголя, особенно молодых людей", - указал глава государства.

Нацпроект "Демография" (2019-2024 годы) включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

Ключевые цели 12 нацпроектов, а также плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в майском указе президента РФ. Там обозначены задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, автодорог, науки, цифровой экономики, производительности, культуры, международной кооперации и экспорта, МСП.

В начале июня Путин поручил кабмину подготовить поправки в нацпроекты. В случае одобрения корректировок президентом новый бюджетный цикл планируют начать уже с актуализированными показателями.