Хоккеисты сборной России обыграли Швецию на Чешских играх

Хоккей России / twitter.com

Хоккеисты сборной России победно стартовали на заключительном этапе Еврохоккейтура - Чешских играх. В первой игре турнира в Праге подопечные Валерия Брагина нанесли поражение национальной команде Швеции со счетом 6:4.

В составе победителей шайбы забросили Игорь Ожиганов (14'), Анотн Бурдасов (22', 38'), Эмиль Галимов (23'), Владислав Каменев (47', 60'). Скандинавы сумели ответить точными бросками Оскара Линдберга (9'), Йеспера Фредена (32'), Филипа Холандера (48') и Йонатана Пудаса (49').

Сборная России установила новый рекорд по длительности победной серии на этапах Евротура. Победа над шведами стала для команды десятой кряду.

"Сегодня наблюдали уже другие скорости и другой хоккей. Минут пять-семь вкатывались, подстраивались под эти скорости, потом начали играть хорошо. Два периода провели с хорошей концентрацией, с обилием моментов, реализовали два большинства. Потеряли концентрацию при счете 5:2, но когда пропустили две - она вернулась, довели матч до победы", - приводит экспресс-анализ главного тренера Валерия Брагина пресс-служба ФХР .

Отборные моменты игры со шведами на Чешских хоккейных играх ????#россиявмоемсердце pic.twitter.com/Lvif8rvLaH — Хоккей России (@russiahockey) May 12, 2021

Второй матч на Чешских играх россияне проведут 13 мая в 17:00 по московскому времени против сборной Финляндии.

Ранее отечественная ледовая дружина досрочно завоевала звание победителя Еврохоккейтура нынешнего сезона, который традиционно завершится чемпионатом мира. Турнир пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.