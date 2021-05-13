Футболисты московского "Локомотива" в рекордный девятый раз выиграли Кубок России

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Московский "Локомотив" обыграл самарские "Крылья Советов" в финальном матче Кубка России по футболу сезона 2020/21. Железнодорожники в девятый раз добыли трофей и являются самыми титулованными участниками данного турнира.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей, в составе которых мячи забили Франсуа Камано (15'), Федор Смолов (48') с пенальти и Мурило (84'), у проигравших отличился Владислав Сарвели (22').

Этой победой подопечные сербского тренера Марко Николиче гарантировали себе как минимум выход в раунд плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне. Если команда займет второе место в чемпионате России, то попадет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Кроме того, "Локомотив" поспорит за Суперкубок России с чемпионом страны - санкт-петербургским "Зенитом". Эти команды сойдутся в битве за данный трофей в третий раз подряд, в 2019 году его обладателем стал "Локомотив", в 2020-м - "Зенит". Железнодорожники примут участие в игре за Суперкубок пятый год подряд.

В нынешнем сезоне турнир проходил по новому формату. Вместо 1/16 финала был организован групповой этап с участием 30 команд, на котором участники были разделены на десять групп по три клуба в каждой: представители РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Победители групп вышли в 1/8 финала, где к розыгрышу подключились участники еврокубков.

Железнодорожники в девятый раз стали обладателем Кубка России, что является рекордом. Семь раз победителем турнира становился московский ЦСКА, четыре - петербургский "Зенит", три - московский "Спартак".

Добавим, что еще два подобных трофея "Локомотив" завоевал во времена СССР.

"Крылья Советов", которые по итогам нынешнего сезона возвращается из Футбольной национальной лиги в Российскую Премьер-лигу, ранее лишь однажды доходили до финала Кубка России - в 2004 году, тогда самарцы уступили грозненскому "Тереку".