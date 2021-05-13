Николас Кьеза
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Николас Кьеза
 
 
 
Николас Кьеза
Sh0dan at English Wikipedia

Бывший пилот "Формулы-1" Николас Кьеза высказался о поведении на трассе гонщика команды "Хаас" Никиты Мазепина. Россиянин проводит первый сезон в гоночной серии. Пилоты других команд неоднократно жаловались на агрессивные действия 22-летнего спортсмена.

"Ему не хватает уважения, которое негласно соблюдается между гонщиками, особенно в квалификации. Когда речь идет о поведении и этикете на трассе, они меняются, если ты знаешь, что вне зависимости от твоих действий отец продолжит платить", - цитирует Кьезу РИА "Новости" со ссылкой на портал GrandPX.

Напомним, что сын олигарха Дмитрия Мазепина 1 декабря подписал многолетний контракт с командой Haas, генеральным спонсором которой выступает его отец - владелец компании "Уралкалий". Он стал четвертым российским пилотом в чемпионатах "Формулы-1".

По данным СМИ, Мазепина в "Хаасе" мог заменить бразилец Пьетро Фиттипальди, однако 20 млн евро, которые заплатил команде владелец "Уралкалия" за место пилота для своего сына, склонили чашу весов в его сторону.

Добавим, что во время квалификационной гонки Гран-при Испании канадский пилот "Астон Мартина" Лэнс Стролл продемонстрировал Никите Мазепину неприличный жест. Обогнав россиянина в одном из поворотов, Стролл показал ему средний палец.

В ходе Гран-при Испании Мазепин занял последнее, 19-е место. Первым к финишу пришел пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.