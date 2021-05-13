Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе финальный матч Лиги чемпионов между английскими клубами "Манчестер Сити" и "Челси" из Стамбула в Порту. Перенос связан с коронавирусной ситуацией в Турции.

Матч пройдет 29 мая на стадионе "Драгао", который является домашним для португальского "Порту". На игре смогут присутствовать по шесть тысяч болельщиков каждой из команд.

Изначально финал Лиги чемпионов планировалось провести на олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле, но после решения правительства Великобритании включить Турцию в "красный список" направлений для путешествий из-за COVID-19, болельщики команд не смогли бы поддержать свои команды. По возвращении из этих стран предписан 10-дневный карантин в гостинице за свой счет.

"Мы очень благодарны, что Португалия согласилась провести финальный матч у себя. Также мы согласны с тем, что решение правительства Великобритании о включении Турции в список красной зоны для путешествий было принято добросовестно и в интересах защиты граждан от распространения вируса", - отметил президент УЕФА Александер Чеферин.

Также отмечается, что УЕФА обсуждал вопрос о переносе матча в Англию, однако добиться необходимых исключений в плане карантинных мер в Великобритании не удалось.

Окончательное количество зрителей на финал Лиги чемпионов будет определено УЕФА вместе с властями Португалии и Федерацией футбола страны. Продажа билетов на матч начнется 24 мая.

Финал #ЛигаЧемпионов-2021 между "Манчестер Сити" и "Челси" пройдет в Порту на стадионе "Драгау" ????️



Каждую из команд поддержат по 6 тысяч болельщиков ✔️



Подробности ➡️ https://t.co/dQPcofIm4m#финалЛЧ pic.twitter.com/JPcoqPsa97 — УЕФА (@UEFAcom_ru) May 13, 2021

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/20 также планировалось провести в Стамбуле, однако из-за эпидемиологической ситуации в Турции УЕФА принял решение о проведении "Финала восьми" в Лиссабоне.

Добавим, что финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 долен состояться в Санкт-Петербурге.