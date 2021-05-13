Кадыров предложил Хабибу Нурмагомедову "любые деньги" за поединок в Грозном

chechnya.gov.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил бывшему обладателю пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову "любой гонорар" за проведение поединка в Грозном с представителем местного бойцовского клуба "Ахмат".

"В UFC Хабиб 100% всех порвал, а порвет ли он в "Ахмате" - это уже вопрос. Я готов выставить любой вес, любой гонорар. Готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он любого в "Ахмате". Могу заплатить гонорар больше, чем UFC, если он выступит в "Ахмате", и посмотрим, чья возьмет", - заявил руководитель дотационного региона страны в Instagram .

Уроженец Дагестана Нурмагомедов завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в 2018 году и провел три успешные защиты своего титула, после чего добровольно ушел непобежденным. В послужном списке 32-летнего бойца 29 побед в 29 поединках.

Отметим, что за свой последний бой в UFC Нурмагомедов заработал, по разным данным, от трех до шести миллионов долларов. А за возвращение в октагон он потребовал 100 миллионов .

Глава Чеченской Республики также заметил, что Хабиб является проектом UFC и упрекнул бойца в том, что он не выступал с флагом Российской Федерации.

"Я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана или не знаю как еще там. Поэтому он, четко зная, на что идет, стал чемпионом. И стал чемпионом, не допуская ошибок. Факт остается фактом, он - проект UFC. Я не говорю, что Хабиб не чемпион, он чемпион. Он сделал свое дело очень аккуратно, правильно, четко, не спеша. Но если UFC захочет, они могут сделать чемпиона из любого", - считает Кадыров.