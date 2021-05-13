Защитник питерского "Зенита" Юрий Жирков опубликовал в соцсетях видео, на котором Леонид Слуцкий, тогда руководивший национальной командой страны, весьма эмоционально критикует футболиста в перерыве товарищеского матча против сборной Франции (2:4).

Дело было перед чемпионатом Европы по футболу 2016 года, куда Жирков в итоге не попал. Официально сообщалось, что причина исключения из заявки крылась в травме игрока, однако также предполагалось, что тренер Леонид Слуцкий остался им недоволен.

"Ну, Жир, ну так нельзя, вот как ты играешь - так играть нельзя. Ты встал сейчас в зону - окей, но зона ж тоже сама мяч не отберет. В зоне игрок отбирает мяч. Ты просто встал в зону, и ни вправо, ни влево, ни в одно единоборство не пошел. Ну, (черт) с ними, с единоборствами. Три раза - в аут, угловой - (черт) знает куда. Ну тебе ж не 18 лет. Я бы понял, если бы 18 лет было, но когда, разваливается один из самых опытных игроков - ни в отбор, ни в атаку, как идет, так и идет", - сказал Слуцкий, обильно приправив речь ненормативной лексикой.

"Слуцкий разносит Жиркова", - подписал ролик игрок "Зенита".

Добавим, что 37-летний защитник вызван нынешним тренером Станиславом Черчесовым в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату Европы, который пройдет этим летом.