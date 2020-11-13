Pixabay.com В Лондоне в четверг прошла жеребьевка итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который стартует в воскресенье с участием сразу двух представителей России - Даниила Медведева и Андрея Рублева

Pixabay.com

В Лондоне в четверг прошла жеребьевка итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который стартует в воскресенье с участием сразу двух представителей России - Даниила Медведева и Андрея Рублева.

По итогам жеребьевки восемь лучших игроков сезона разделили на две группы.

В квартет под названием "Токио-1970" попали серб Новак Джокович (1-я ракетка мира), немец Александр Зверев (6), аргентинец Диего Шварцман (8) и Даниил Медведев (4).

В группе "Лондон-2020" будут конкурировать испанец Рафаэль Надаль (2), австриец Доминик Тим (3), действующий победитель турнира грек Стефанос Циципас (5) и Андрей Рублев (7).

В воскресенье, 15 ноября, пройдут матчи с группе "Лондон-2020": сначала Тим встретится с Циципасом, а затем на корт выйдут Рублев и Надаль.

Каждый участник проведет по три матча на групповом этапе. Спортсмены, занявшие первые два места в своей группе, выходят в полуфинал. Турнир в Лондоне продлится до 22 ноября.

24-летний Медведев во второй раз подряд сыграет на Итоговом турнире, для 23-летнего Рублева этот розыгрыш станет дебютным.

Сразу двое россиян сыграют на турнире во второй раз в истории - в 2000 году это удалось Евгению Кафельникову и Марату Сафину. Побеждали на итоговом турнире россияне лишь однажды - в 2009 году лучшим стал Николай Давыденко.