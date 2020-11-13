cskabasket.com Баскетболисты ЦСКА победили "Басконию" в регулярном чемпионате Евролиги

cskabasket.com

Баскетболисты столичного ЦСКА победили испанскую "Басконию" в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 89:86 (23:16, 24:19, 19:23, 23:28) в пользу хозяев паркета.

Российский клуб смог добиться победы несмотря на отсутствие одного из лидеров - Майка Джеймса. В составе москвичей бремя лидерства взял на себя американец Дарран Хиллиард, обновивший личный рекорд результативности - 31 очко. У испанской команды 19 баллов набрал Юссуфа Фаль.

"Мы контролировали происходящее большую часть матча, - констатировал тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Сильно начали, не давали соперникам хороших бросков, не открывали возможностей в нападении. В целом мы доминировали, но в конце не хватало сил: уступили в подборе и реализации штрафных, за счет чего соперник оставался в игре. При этом мы вынудили их сделать 23 потери, а значит, мы достаточно хороши для этого уровня баскетбола".

Highlights...@cskabasket grabbed its third consecutive win in a thrilling encounter! pic.twitter.com/XVhruBKA2t— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 12, 2020

ЦСКА одержал пятую победу в восьми матчах, что позволяет занять четвертую позицию в турнирной таблице, и в следующем туре 17 ноября сыграет в гостях с литовским "Жальгирисом".