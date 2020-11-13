СМИ: У футболиста Артема Дзюбы вымогали 5 млн долларов за его интимное видео

Бывший капитан питерского футбольного клуба "Зенит" и сборной России по футболу Артем Дзюба неофициально обратился в правоохранительные органы из-за появившегося в интернете его интимного видео, утверждает петербургский портал "Фонтанка" со ссылкой на свои источники.

По информации издания, футболист сделал это через бывшего охранника Владимира Путина, а ныне губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Ранее тот уже помог Артему продолжить карьеру в тульском "Арсенале" во время проблем в "Зените".

Сообщается также, что шантажист оценил компромат в 5 миллионов долларов. Незадолго до скандала Дзюба встречался с ним и записал разговор с требованием денег.

"По данным нашего издания, футболист отказал вымогателю. Во-первых, сумма слишком велика даже для нападающего "Зенита", а во-вторых, не было никаких гарантий, что видео все равно не окажется в публичном доступе. После отказа ролик был опубликован. Сейчас всю информацию о собеседнике Дзюбы изучают в центральном аппарате ФСБ. Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Но будет ли принято такое решение, пока неизвестно - в связи с потенциальной скандальностью возможного судебного процесса", - пишет "Фонтанка".

Напомним, что Дзюба записал на видео процесс мастурбации, после чего этот ролик по неустановленным ранее причинам стал достоянием общественности, разлетевшись по соцсетям. В покаянном заявлении 32-летний форвард отметил, что в произошедшем "может винить только себя" и ни словом не обмолвился о взломе и шантаже.

Одним из первых на скандал отреагировал главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов. Он исключил нападающего из заявки национальной команды на ноябрьские матчи, для того чтобы оградить футболиста и всю команду от лишнего негатива. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не вывел форварда из состава, но отнял капитанскую повязку.

В поддержку Дзюбы в Instagram выступили поп-исполнители Филипп Киркоров, LOBODA, певец и композитор Дмитрий Маликов, телеведущий Дмитрий Шепелев, модель Виктория Лопырева и многие другие представители шоу-бизнеса. К акции "Я/Мы Дзюба" в передаче "60 минут" присоединился даже федеральный телеканал "Россия 1".

Накануне в активистки "Первой женской академии" провели в Москве митинг в поддержку Дзюбы. Девушки собрались возле Большого театра с плакатами и выразили недовольство тем, что из-за скандального ролика "от человека отвернулись друзья, фанаты, осуждают мировые медиа".

Сторонники опального форварда утверждают, что "все делают это" - снимают на камеру процесс мастурбации, а значит санкции в отношении Дзюбы несправедливы и лицемерны.