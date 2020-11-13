Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поздравила Министерство спорта РФ, Олимпийский комитет и Всероссийскую федерацию легкой атлетики с пятилетним юбилеем отстранения отечественных легкоатлетов от международных соревнований.

"Когда и пяти лет на возврат флага и гимна мало. "Спасибо" родным Минспорту, ОКР и ВФЛА за "заботу" о спортсменах и за ударную пятилетку", - написала Ласицкене в Instagram сториз.

Ровно пять лет назад Международная федерация легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) в связи с допинговым скандалом в российской легкой атлетике приостановила членство ВФЛА в своей организации.

Начиная с 13 ноября 2015 года российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях только по специальным разрешениям и сугубо в нейтральном статусе, однако в последнее время их лишили даже этих "привилегий".

Главой ВФЛА в феврале стал авиастроитель Евгений Юрченко, который покаялся в грехах прежнего руководства. Именно на него была возложена миссия по выходу из затянувшегося пятилетнего кризиса.

Однако 13 июля Юрченко подал в отставку, оставив ВФЛА в более плачевном состоянии, нежели принял. Формально он продолжит исполнять свои обязанности до выборов нового главы федерации, которым теперь может стать железнодорожник Петр Иванов.

За недолгий период правления Юрченко ведущие легкоатлеты страны обвиняли его в бездействии и предательстве интересов чистых спортсменов, а также просили помощи у Путина.