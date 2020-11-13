Вахитовский районный суд г. Казани Вахитовский районный суд города Казани в пятницу приговорил к 12 годам исправительной колонии общего режима бывшего капитана местного футбольного клуба "Рубин" Сергея Харламова - фигуранта резонансного уголовного дела о финансовой пирамиде "Рост"

Вахитовский районный суд г. Казани

Вахитовский районный суд города Казани в пятницу приговорил к 12 годам исправительной колонии общего режима бывшего капитана местного футбольного клуба "Рубин" Сергея Харламова - фигуранта резонансного уголовного дела о финансовой пирамиде "Рост".

"Признать Харламова Сергея Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 ("Организация преступного сообщества") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ, и назначить путем частичного сложения наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - цитирует приговор судьи ТАСС.

Остальные шестеро фигурантов в зависимости от роли и степени участия в организации финансовой пирамиды получили от 9,5 до 13,5 лет тюремного заключения. Создатель "Роста" Андрей Макаров получил 13,5 лет колонии особого режима. Его сестра Наталья Макарова отправится за решетку на 12,5 лет.

Как отмечает "Татар-Информ", на оглашение приговора пришли десятки обманутых вкладчиков. Все они надеются, что в скором времени им вернут потерянные деньги.

Созданная преступниками организация КПК "Рост" появилась в 2015 году насчитывала 40 филиалов в 23 регионах РФ. За несколько лет было обмануто свыше 3,5 тысяч вкладчиков. Ущерб следствие оценило почти в 1,5 млрд рублей.

47-летний Сергей Харламов является воспитанником футбольного клуба "Рубин", выступал на позиции защитника. В казанский клуб футболист пришел в 1990 году и провел там большую часть карьеры, был капитаном команды с 1999 года. Завершил карьеру футболиста в 2004 году из-за разногласий с тренером Курбаном Бердыевым.